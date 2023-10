Direcção Executiva do SNS terá 11 departamentos, 4 serviços e 28 unidades orgânicas

A Direcção Executiva (DE) do Serviço Nacional de Saúde (SNS), a entidade criada há um ano para gerir e reorganizar o conturbado e complexo sector público da saúde, vai ter onze departamentos, quatro serviços e poderá ainda vir a ter até 28 unidades orgânicas integradas e dez equipas de projecto, por decisão do director executivo Fernando Araújo, especifica a portaria publicada esta quinta-feira e que formaliza os seus estatutos, que estavam prometidos desde o início deste ano.

Os estatutos são publicados na semana em que surgiram notícias a dar conta da possibilidade de Fernando Araújo se demitir, cansado que estava de aguardar pela definição da forma de organização e a estrutura desta entidade que tem a hercúlea missão de gerir e coordenar o porta-aviões que é o SNS.

Com sede no Porto (por enquanto a DE-SNS está instalada em contentores alugados ao Centro Hospitalar de S. João), a entidade criada há mais de um ano vai, assim, ter um grande número de novos cargos dirigentes, depois de ter funcionado até agora com uma reduzida equipa – além de Fernando Araújo, cinco vogais do conselho de gestão.

Os onze novos departamentos e quatro serviços vão ter cada qual o seu director e a DE-SNS terá cerca de 300 funcionários, como o PÚBLICO adiantou. Já as as unidades orgânicas terão coordenadores. O orçamento para 2024 será de 30 milhões de euros.

Os departamentos agora criados vão cobrir diversas áreas: além do departamento de estudos e planeamento, haverá outro responsável pela contratualização, um para “a gestão de pessoas, promoção do bem-estar, diversidade e sustentabilidade” e mais um para a gestão da doença crónica, só para nomear alguns.

Assinada pela ministra da Presidência, o ministro das Finanças e o ministro da Saúde, a portaria especifica que a direcção executiva tem a missão de criar "um SNS mais articulado, ágil e dinâmico, promovendo uma prestação de cuidados de saúde em rede, que responda às necessidades reais da população" e "reforce a resiliência do sistema".

Os estatutos são publicados na semana em que surgiram notícias a dar conta da possibilidade de Fernando Araújo se demitir, cansado que estava de aguardar pela definição da forma de organização e a estrutura desta a entidade que tem a hercúlea missão de gerir e coordenar o porta-aviões que é o SNS.