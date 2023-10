Reforma do SNS está pronta e primeiro-ministro faz avaliação final sexta-feira

António Costa reúne-se no Porto com Manuel Pizarro e Fernando Araújo. Estatuto da Direcção Executiva do SNS é publicado esta quinta-feira. Reorganização de urgências está concluída.

A reforma do Serviço Nacional de Saúde (SNS), ou seja, a reestruturação do modelo de organização do sector público da Saúde, está em fase de finalização e o primeiro-ministro, António Costa, irá, na sexta-feira à tarde, fazer a avaliação final do novo modelo organizativo, sabe o PÚBLICO.