Caminhar, observar, fotografar: projecto põe cidadãos a apontar problemas do Porto

O desafio é simples. Numa caminhada de pelo menos dez minutos, abraçando as dinâmicas do quotidiano, olhar em volta, observar, analisar. E, nesse percurso, fotografar uma situação que careça de atenção ou alerta. Depois, seleccionar uma fotografia e partilhá-la num formulário online, juntando uma pequena descrição do itinerário e do contexto fotografado. O projecto Porto a/ponto está a receber contributos até 20 de Outubro e dará origem, em Dezembro, a uma exposição, um colóquio, uma mesa redonda e uma discussão pública. Pode a performatividade da experiência estética, em contexto urbano, ajudar a criar lugares mais democráticos?

