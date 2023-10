Miguel Oliveira abordado pela Honda para substituir Marc Márquez

Foi da boca do próprio Miguel Oliveira que a revelação surgiu. O piloto português que compete no Campeonato do Mundo de MotoGP foi contactado pela equipa oficial da Honda para ocupar o lugar de Marc Márquez, que, entretanto, já confirmou a sua saída da marca japonesa para os italianos da Gresini Ducati em 2024. O agora piloto da Aprilia acrescentou que, por enquanto, não há nada em concreto, mas mostrou-se "honrado" com o interesse.

"Nas últimas temporadas vimos coisas que antes não aconteciam: pilotos com contrato que foram mandados para casa e outros que rescindiram para ir para outras equipas. Tudo é possível e tenho de dizer que é uma honra que uma marca tão grande como a Honda pense em mim, principalmente quando se trata de uma moto oficial", afirmou o piloto português na Indonésia, citado pelo Motorsport e pelo Autosport, antes da realização do Grande Prémio daquele país asiático, este fim-de-semana.

"Não estava na minha cabeça mudar", acrescentou Miguel Oliveira quando questionado sobre a hipótese de deixar a sua actual equipa, sublinhando que, por enquanto, não há nada de concreto: "Não há nada em cima da mesa, apenas uma aproximação."

Já sobre o rumor de existir uma cláusula no seu contrato com a RNF Aprilia que lhe permite sair da equipa no final da actual temporada se não lhe for oferecido um lugar na equipa oficial da marca italiana, Miguel Oliveira limitou-se a dizer: "A Aprilia tem direito preferencial sobre mim para me oferecer uma moto oficial em 2025 e 2026, não para 2024."

Miguel Oliveira tornou-se este ano piloto da Aprilia e tem um contrato válido até 2024. Antes, o piloto português tinha acelerado numa KTM.

O GP da Indonésia, que Miguel Oliveira venceu na temporada passada, decorre durante este fim-de-semana. A corrida sprint disputa-se sábado, às 8 horas de Lisboa, e a corrida principal no domingo, à mesma hora.