PSD-Lisboa uniu-se em torno de Moedas para o congresso de Novembro

Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa e número um do conselho nacional do PSD, conseguiu agregar as várias sensibilidades do partido em Lisboa ao eleger a esmagadora maioria dos delegados ao próximo congresso estatutário do partido. A reunião magna do PSD está marcada para dia 25 de Novembro, em Almada, o mesmo dia em que, entretanto, Carlos Moedas prometeu festejar em Lisboa o aniversário dos acontecimentos de 1975.

