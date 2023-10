Promessa "de tudo a todos" demonstra "desorientação do PSD", defende Medina

O Governo apresentou esta terça-feira o Orçamento do Estado para 2024 (OE2024). Em entrevista ao PÚBLICO, Medina endurece críticas ao PSD - “se um dia fossem Governo rebentavam com as contas públicas”.

Diz Fernando Medina: “Em cada área que aparece, o PSD neste momento diz que resolve todos os problemas e sem limitação de recursos, sem constrangimentos, sem cuidar do equilíbrio financeiro, sem cuidar de questões básicas de justiça. Isso mostra uma certa desorientação, uma tentativa de responder ao que as sondagens têm mostrado sobre o PSD e sobre a forma como a liderança do PSD não tem sido particularmente apreciada pelo país”.

