Medina sobre a TAP: "Deve ser maioritariamente privada, sempre tive esta opinião"

Em declarações ao PÚBLICO depois da conferência de imprensa em que apresentou a proposta de Orçamento do Estado para 2024, Fernando Medina afirma: “Eu pessoalmente sempre tive esta opinião” [sobre a privatização da maioria da TAP].

Porquê? “Já temos experiência suficiente para perceber que uma gestão privada com um accionista maioritário público é algo que tem muitas dificuldades de ser operacionalizado”. Agora, segundo Medina, a fórmula de privatizar a TAP e proteger o interesse estratégico do país é a seguinte: “Precisamos que a TAP cresça, voe mais, tenha mais rotas, que transporte mais passageiros, que ligue melhor Portugal a vários sítios do mundo e melhor às comunidades portuguesas”.

Sobre a companhia aérea portuguesa, o ministro das Finanças esclareceu que "o que será privatizado é a TAP S.A. na sua globalidade, com os activos e responsabilidade que têm e que decorrem de uma delimitação feita em sede de reestruturação". O Governo tenciona ter até ao fim do ano o caderno de encargos aprovado. O decreto-lei definirá os termos daquilo que serão os candidatos de referência, mas o Conselho de Ministros vai definir quem são com mais precisão.

