Meloni vence em Itália e Macron convoca eleições. O resumo da noite eleitoral na UE

As forças pró-europeias e progressistas, defensoras de uma maior integração política da União Europeia, estarão em clara maioria na décima legislatura do Parlamento Europeu, que arranca no próximo dia 18 de Julho, tendo garantidos mais de 400 votos num total de 720.

O Partido Popular Europeu (PPE, centro-direita), onde vão sentar-se os eurodeputados da Aliança Democrática, voltará a ter a maior bancada do hemiciclo, com 189 eurodeputados. E os Socialistas & Democratas (S&D, centro-esquerda), onde está o PS, deverá eleger 135 eurodeputados.

Depois de três eleições consecutivas a perder lugares no Parlamento Europeu, o grupo democrata-cristão consegue, este ano, aumentar a sua representação.

