Cigarros electrónicos vão pagar mais impostos

A receita obtida com o imposto sobre o tabaco na parte em que exceder 1.466 milhões de euros vai ser dedicada à promoção da saúde e à sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, refere a proposta de Orçamento do Estado para 2024.

A nova medida surge depois de a proposta de lei do Governo que restringe o consumo ter sido aprovada na generalidade no Parlamento.

Essa receita excedente dedicada à promoção da saúde e à sustentabilidade do SNS será centralizada na Administração Central do Sistema de Saúde e nos serviços regionais de saúde das regiões autónomas da Madeira e dos Açores, “conforme a circunscrição onde sejam introduzidas no consumo”, explica o documento.

Mas para isso será necessário que a receita do imposto sobre o tabaco aumente substancialmente no próximo ano. Em 2024 vai haver uma reforma na tributação do tabaco, que será alargada aos cigarros electrónicos sem nicotina, tendo em conta o crescimento exponencial do consumo deste tipo de tabaco em Portugal.

Neste ponto específico, a proposta de OE sublinha que a reforma da tributação se destina aos cerca de 1,5 milhões de cidadãos que são fumadores e que a tributação dos cigarros será concretizada, independentemente do seu preço e tendo em conta o "respectivo malefício para a saúde pública", estipulando-se um aumento da tributação "sobretudo nos produtos mais baratos" de forma a promover "um entrave à entrada de novos consumidores", protegendo os jovens.

O objectivo é alinhar a tributação do tabaco em Portugal com a média europeia, prevendo-se que haja um mecanismo de "actualização automática" deste imposto e que a tributação de cigarrilhas, tabaco de enrolar de corte final, tabaco aquecido e cigarros electrónicos com nicotina seja harmonizada com a tributação dos cigarros convencionais.

Nos primeiros sete meses deste ano, segundo os dados mais recentes que constam do relatório da última execução orçamental, o Estado tinha arrecado 826 milhões de euros, mais 78,6 milhões do que no mesmo período de 2022.

Segundo o OE para 2022, o Estado deveria receber 1,43 mil milhões de euros por via do imposto sobre o tabaco.