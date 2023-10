Como é que o Hamas preparou uma operação que “muda a realidade no Médio Oriente”

Vigiar as patrulhas na fronteira ou disfarçar viaturas para parecerem carros da polícia israelita, estes foram alguns pormenores do ataque lançado no sábado contra Israel.

Um ataque para que nada pudesse ser como antes. Foi isso que o Hamas lançou no sábado, numa operação preparada meticulosamente – ao longo de um a dois anos, segundo declarações de membros do movimento –, a partir de um pequeno enclave vigiado em permanência. O grupo palestiniano soube identificar e aproveitar as fraquezas israelitas, ao mesmo tempo que as alimentava, promovendo a narrativa de que não queria e não estava preparado para uma guerra, culminando naquilo a que os israelitas assistem, incrédulos, desde sábado.