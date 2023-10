Podcast do Encontro de Leituras: Dor Fantasma, de Rafael Gallo

No Encontro de Leituras de Abril, leitores do PÚBLICO e da Folha de S.Paulo conversaram com o escritor brasileiro Rafael Gallo. Siga o podcast nas aplicações.

Este é o podcast do Encontro de Leituras, o clube conjunto do PÚBLICO e do jornal brasileiro Folha de S. Paulo, que junta online leitores de língua portuguesa todas as segundas terças-feiras de cada mês.

O convidado do 29.º Encontro do Leituras, que aconteceu a 11 de Abril, foi o escritor brasileiro Rafael Gallo, para uma conversa sobre o seu romance Dor Fantasma.

Foto Rafael Gallo WILIAN OLIVATO

O autor é licenciado em Música, Composição e Regência pela Universidade Estadual Paulista. No seu terceiro livro, o Rafael Gallo conta a história de Rômulo Castelo, um pianista que se prepara para uma tournée na Europa onde sonha revelar ao mundo a sua mestria, Mas vê-se obrigado a interromper a sua carreira por causa de um acidente.

O Encontro de Leituras é moderado pela jornalista Isabel Coutinho, responsável pelo site do PÚBLICO dedicado aos livros, o Leituras, e por Eduardo Sombini, jornalista da Ilustríssima, o caderno de cultura da Folha de S. Paulo.

