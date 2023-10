Oposição e liderança

Um aspirante a líder começou a levantar cabeça…! Moedas, depois do “show off” da JMJ e do discurso crítico do 5 de outubro, tenta transmutar-se no Nunez Feijóo doméstico, em português suave.

As maiorias absolutas de um só partido são um bem escasso, dado que, a par da coerência na adoção de políticas públicas impopulares, mas necessárias, permitem ciclos reformistas com governabilidade. Claro que as minorias extremas esbravejam contra governos “absolutistas”, pois preferem forçar executivos frágeis e minoritários a mercadejar concessões com elas, para sobreviverem. Bem caro custou ao país a chantagem do Bloco e do PCP durante a “geringonça”.