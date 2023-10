Palco do Parque Tejo guardado “para futuras utilizações”

O palco montado no Parque Tejo para receber o Papa Francisco durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) desapareceu. O facto foi notado por vários utilizadores das redes sociais que, ao longo da semana passada, publicaram fotos que mostravam apenas a enorme cobertura metálica. Os responsáveis da Câmara Municipal de Lisboa (CML) disseram ao PÚBLICO nesta segunda-feira que a estrutura do palco foi, “como estava previsto”, “guardada para futuras utilizações”.

Carlos Moedas, presidente da CML, que custeou a construção de toda a estrutura, outros membros do executivo da autarquia e membros do Governo disseram que o palco era um investimento que ficava para o futuro. E, na verdade, tudo indica que ficará, mas ficou a saber-se agora que terá de ser montado antes de cada utilização.

“A base do palco e a cobertura manter-se-ão, como sempre esteve previsto, bem como todas as infra-estruturas que ali foram instaladas por causa da JMJ: energia, saneamento, água potável, rega com Água+ [água reciclada], entre outras, que permitirão a realização de eventos nesta zona, um que foi antigo aterro sanitário e que já é um parque da cidade”, disseram ao PÚBLICO responsáveis do executivo camarário, através do gabinete de comunicação da autarquia alfacinha.

Quanto à estrutura do palco, a CML informa que se trata “de um custo que estava incluído no valor final da empreitada”. “Recorde-se que o valor final do altar-palco do Parque Tejo foi de 2,9 milhões de euros”, acrescentam.

“Os pavimentos das várias plataformas utilizadas na estrutura do palco foram guardados e ficarão ao serviço da CML para utilizações futuras. O que estava relacionado com estruturas metálicas e andaimes, materiais que tinham sido alugados, foi devolvido”, concluem.

O altar-palco no Parque Tejo esteve envolvido numa polémica sobre o seu custo, que resultou, em Fevereiro, na redução do valor de 4,2 milhões de euros para 2,9 milhões. A JMJ de Lisboa, que se realizou entre 1 e 6 de Agosto, juntou cerca de 1,5 milhões de jovens no parque para uma missa e uma vigília, com a presença do Papa Francisco.