No temor de um vulcão, eclodiu uma “oportunidade” chamada América

AvistaVulcão voltou a assinalar a erupção dos Capelinhos, nos Açores, com uma residência do artista americano Bronte Stahl e uma conversa com a comunidade moderada por Onésimo Teotónio Almeida.

O dia é de festa. A vista contempla a paisagem crua do vulcão dos Capelinhos, na ilha açoriana do Faial. Vê-se o monumento em carne viva e o velho farol a sinalizar o fim da terra. A colossal areia escura em contraste com o verde bucólico das pastagens. Não é em todos os locais do mundo que se celebra o 66.º aniversário de uma erupção vulcânica.