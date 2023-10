GNR apreende nove veículos durante corridas ilegais no Seixal

A GNR apreendeu este sábado nove veículos com alterações às características de origem e falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório durante uma concentração de corridas ilegais, no concelho do Seixal (Setúbal), com cerca de 50 veículos.

Em comunicado, o Comando Territorial de Setúbal informou que a apreensão ocorreu durante uma operação de fiscalização rodoviária que tinha precisamente como objectivo de prevenir a realização de corridas ilegais e desocupar a via pública.

Os militares do Destacamento de Trânsito de Setúbal da GNR deslocaram-se ao Parque Industrial do Seixal, na madrugada deste sábado, onde decorria uma corrida com cerca de 50 veículos, explicou aquela força de segurança. O evento decorria sem qualquer tipo de licenciamento, provocando constrangimentos ao fluxo rodoviário e pondo em causa a segurança do elevado número de espectadores presentes, precisou a mesma nota informativa.

No decorrer da operação foram fiscalizados diversos veículos automóveis e motociclos, tendo sido interceptados e fiscalizados 42 condutores, elaborados 35 autos de contra-ordenação e apreendidos nove veículos por alterações às características e ainda por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

Na acção, indicou ainda a GNR, foram elaborados 13 autos de contra-ordenação por transformação de veículos, por alterações às características construtivas e por características não averbadas no Documento Único Automóvel.

Foram também elaborados dois autos de contra-ordenação por falta de inspecção periódica obrigatória, dois autos por falta de uso de cinto de segurança e outros dois por desobediência ao sinal regulamentar de paragem. Foram ainda levantados mais três autos de contra-ordenação por os veículos circularem com os pneus abaixo dos limites legalmente permitidos.

A acção decorreu com o reforço do Destacamento Territorial de Almada e do Grupo de Intervenção de Ordem Pública, da Unidade de Intervenção da GNR. No comunicado, a GNR refere procura assim prevenir e reprimir fenómenos que colocam em causa a segurança rodoviária de todos quantos utilizam a via pública.