Sismos no Afeganistão provocam 14 mortos e 78 feridos

As autoridades referem que “há pessoas soterradas sob escombros”. O maior abalo ocorreu às 12h11 locais (hora local), a uma profundidade de 14 quilómetros.

Cinco sismos consecutivos, de magnitude até 6,3, abalaram durante a manhã deste sábado o oeste do Afeganistão, informou o Instituto de Geofísica dos EUA (USGS).

As autoridades avançam que há pelo menos 14 mortos e 78 feridos. "Estes são os números registados no hospital central até agora, mas este não é o número final", disse o director de saúde pública da província de Herat, Mohammad Taleb Shahid, citado pela AFP.

"Temos informações de que há pessoas soterradas sob escombros", acrescentou.

O maior abalo ocorreu às 12h11 locais (mais quatro horas do que em Portugal), a uma profundidade de 14 quilómetros e a 33 quilómetros da cidade de Zindah Jan, localizada na província de Herat, no Oeste do Afeganistão.

Seguiram-se quatro réplicas consecutivas de 5,5; 4,7; 6,3; e 5,9, respectivamente, no espaço de uma hora.