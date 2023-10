Prambanan e Borobudur, tesouros da Indonésia

Os dois monumentos arqueológicos mais importantes da Indonésia situam-se no centro da ilha de Java, ambos reconhecidos pela UNESCO como património da Humanidade. Borobudur, santuário budista, e Prambanan, complexo de templos hindus, são os principais monumentos, os mais antigos e os mais visitados em toda a Indonésia. A sua monumentalidade está ao nível dos templos de Angkor Wat, no Camboja e de Bagan, na Birmânia.

Voando a partir de Portugal, podemos aterrar em Jacarta, capital da Indonésia, situada na ponta oeste da ilha de Java, ou em Denpasar, capital da ilha de Bali. A ilha de Java situa-se entre a ilha de Sumatra e a ilha de Bali. Depois, será necessário um voo doméstico, numa das companhias aéreas indonésias, e rapidamente se chega ao moderno aeroporto de Yogyakarta, situado a uma hora e meia de táxi do centro desta cidade, considerada o centro cultural da Indonésia.

O vasto complexo de templos hindus, denominado Prambanan, situa-se a 17 quilómetros de Yogyakarta, ocupando uma enorme área com os seus cerca de 250 templos, erigidos entre os séculos VIII e X, com especial destaque para os monumentais templos dedicados a Brahma (33 metros), Vishnu (33 metros) e Shiva (47 metros de altura).

Ao longo dos séculos, sobretudo no século XVI e no século XX, vários terramotos danificaram e destruíram alguns dos templos, pelo que muitos não estão abertos ao público. No entanto, o complexo de templos permanece extenso e profusamente ornamentado com estátuas relacionadas com a mitologia hindu. Estes relevos descrevem intermináveis lendas e mitos da religião hindu.

A esmagadora maioria dos visitantes são indonésios, sendo habitual solicitarem aos raros turistas ocidentais fotos e selfies em conjunto. Acresce referir que é possível subir e entrar em muitos dos flamejantes templos.

O outro local arqueológico, referido por várias fontes como o principal monumento histórico de toda a Indonésia, situa-se não muito longe de Prambanan, a 42 quilómetros da cidade de Yogyakarta, sendo o táxi a melhor forma de lá chegar, uma vez que os preços deste meio de transporte são bastante razoáveis.

Borobudur é um espectacular templo budista, não sabemos se único no mundo, construído no século IX, com a forma de uma gigantesca pirâmide, sendo que se pode subir, caminhar e deambular pelos seus vários andares e patamares, calçando umas obrigatórias sandálias de bambu, incluídas no preço do bilhete, que por sinal não é nada barato. O calor e a estatuária, em pedra, descrevendo cenas da religião budista, acompanham o visitante durante toda a visita, que se pode tornar bastante prolongada, dada a extensão deste incrível monumento. Do topo, avista-se a floresta tropical que rodeia este santuário. A sua estrutura piramidal inclui nove terraços profusamente decorados, atingindo uma altura de 35 metros, onde se podem admirar 72 stupas. É um dos principais monumentos budistas do mundo e importante centro de peregrinação, incluindo mais de 500 estátuas de Buda e perto de 3000 baixo-relevos, como uma imensa e eterna banda desenhada, em pedra. Imperdível.

