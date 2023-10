Santa Maria em contingência. Urgência deixa de admitir doentes que cheguem pelo seu pé

Director da urgência do maior hospital de Lisboa pede às pessoas que não venham ao serviço “pelo seu pé”.

O Hospital de Santa Maria (Centro Hospitalar de Lisboa Norte) vai deixar de atender na urgência doentes que não sejam encaminhados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) ou pelo SNS24 (808 24 24 24) e pede aos doentes não urgentes que recorram aos centros de saúde. "As pessoas não podem vir [à urgência do Santa Maria] pelo seu pé", avisa o director da urgência central, João Gouveia.

O Santa Maria já activou o plano de contingência devido à enorme sobrecarga do seu serviço de urgência agravada nos últimos dias.

"Estamos perante uma situação de contingência. Peço às pessoas que não venham à urgência pelo seu pé. Devem ir ao hospital da sua área de residência. Se não vierem referenciadas de outros hospitais ou pelo CODU, não vão ser atendidas. Só vamos admitir doentes que venham referenciados", disse ao PÚBLICO.

Com o serviço de urgência com afluência ainda superior ao habitual, e repleto de doentes para ali encaminhados por outros hospitais da Grande Lisboa que estão com urgências fechadas ao CODU (por causa da chamada crise das horas extraordinárias dos médicos), o Santa Maria viu-se obrigado a activar o plano de contingência.

Os doentes de outros hospitais e de outras áreas de residência que não venham referenciados não serão admitidos e os que não são urgentes serão encaminhados para os centros de saúde, explicou o director da urgência central do Santa Maria.

Em conferência de imprensa, João Gouveia explicou que o objectivo é garantir a assistência devida aos doentes urgentes e emergentes e explicou que a urgência "está com uma grande afluência de doentes", o que dificulta muito a capacidade de escoamento dos pacientes.

Na segunda-feira, a urgência do Santa Maria recebeu mais de 700 doentes, mais de três centenas dos quais eram de fora da sua área de influência. "É impossível o hospital responder sozinho a este problema", alerta.

De acordo com o balanço mais recente, são mais de dois mil os médicos que já entregaram às administrações hospitalares e direcções clínicas declarações em que se recusam a fazer mais do que as 150 horas extraordinárias anuais a que estão obrigados, o que está a deixar cada vez mais serviços de urgência sem profissionais para completar escalas e a não conseguir receber doentes (fecham ao CODU, como se diz na gíria). E o CODU tem que encaminhar os doentes para outros hospitais.