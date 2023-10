Federação Portuguesa de Futebol, alguns factos inconvenientes

Será em 2030 que Portugal, com Espanha e Marrocos, irá acolher o Campeonato do Mundo de Futebol. Será uma organização alargada; os três primeiros jogos serão disputados no Uruguai, Argentina e no Paraguai. Seis países e três continentes para fazer a festa da modalidade desportiva mais popular entre nós. O entusiasmo foi generalizado.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt