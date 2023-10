Grupo de 45 congressistas republicanos quer dificultar destituição de futuros líderes

Um grupo de 45 aliados do antigo presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Kevin McCarthy, está a pedir aos seus colegas republicanos “mudanças fundamentais” que tornem mais difícil a uma pequena facção destituir o seu sucessor.

Numa altura em que a escassa maioria republicana da Câmara dos Representantes (221-212) se prepara para escolher um substituto para McCarthy, a carta de uma página sublinha o azedume que paira sobre a Câmara paralisada, à medida que o Congresso se aproxima do prazo para evitar o shutdown do governo, a 17 de Novembro.

O grupo, composto maioritariamente por centristas, apelou a alterações não especificadas das regras para garantir que um punhado de republicanos não possa alinhar-se com os democratas da Câmara dos Representantes para votar um líder ou bloquear as prioridades do partido.

“Não podemos permitir que a nossa maioria seja ditada pela aliança entre a bancada do caos e o partido da minoria, que não fará mais do que garantir o fracasso do nosso próximo speaker”, escreveram.

Muitos dos signatários apelaram à alteração da regra que permite a um único legislador forçar uma votação para destituir o presidente da Câmara dos Representantes.

Dois congressistas republicanos encontram-se já em campanha para substituir McCarthy: Steve Scalise, que foi o segundo mais votado na conturbada votação que elegeu McCarthy, e Jim Jordan, um conservador assumido que liderou investigações à actuação da Administração Biden e que conta com o apoio declarado do ex-Presidente Donald Trump.

Os congressistas republicanos deverão votar num candidato à sucessão de McCarthy na próxima quarta-feira. Pelo menos um outro, Kevin Hern, disse já que poderá também concorrer.

Jordan, congressista pelo estado do Ohio, congratulou-se com o apoio de Trump e disse que estava a falar com os congressistas para obter apoio para a sua candidatura.

“Temos todos os tipos de apoio e vamos continuar a trabalhar”, disse em declarações à CNN.

Kevin McCarthy tornou-se na terça-feira no primeiro presidente da Câmara dos Representantes na história dos Estados Unidos a ser destituído do mais alto cargo da câmara baixa do Congresso dos EUA, poucos dias depois de ter irritado os seus críticos de linha dura ao contar com os votos democratas para aprovar uma medida temporária de financiamento que evitou o encerramento do governo.

O deputado Matt Gaetz, que liderou o esforço para destituir McCarthy, enfrenta agora apelos à sua expulsão do grupo parlamentar dos republicanos.