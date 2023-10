Moedas e PS chegam a acordo para aprovar a Carta Municipal de Habitação de Lisboa

Depois de meses de troca de acusações em público e de negociações mantidas nos gabinetes, o executivo liderado por Carlos Moedas (PSD) e os vereadores do PS conseguiram, por fim, chegar a um acordo de princípio para aprovar a Carta Municipal de Habitação (CMH). A abertura do procedimento para levar a consulta pública o documento, que o presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML) e a sua vereadora com o pelouro da habitação, Filipa Roseta (PSD), têm defendido como fundamental para resolver os problemas do sector na capital, faz parte da ordem de trabalhos da reunião da vereação da próxima quarta-feira.

