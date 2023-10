Maria Francisca e Duarte: quem são os protagonistas da boda “real”?

Quarta numa linha de sucessão presuntiva, Maria Francisca de Bragança, tratada por Chica pelo círculo mais próximo, é, no seio da casa real, uma figura de bastidores, o lugar onde se sente mais confortável, como confessou numa entrevista de 2020 à revista Correio Real. Mas, no sábado, será a protagonista do mais importante evento público dos apoiantes e simpatizantes da monarquia desde o casamento dos pais, Duarte Pio e Isabel de Herédia, em Maio de 1995. Ao seu lado, no altar da Basílica do Palácio Nacional de Mafra, o último poiso de D. Manuel II, nas vésperas da Implantação da República, um quase desconhecido: Duarte de Sousa Araújo Martins. Tem 31 anos e é advogado num escritório em Lisboa, com especialização em mercados de capitais e fusões.

