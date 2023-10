Em família, entre um Bairro Real e um Prisma cheio de luz

FESTIVAIS

Prisma/Art Light Tech

4 a 7 de Outubro

Integrado na Aveiro Tech Week, um roteiro artístico que enche a cidade de luzes, cores e sombras e entra num diálogo imersivo com o público.

É nestes moldes que decorre o festival, que se propõe a dar uma nova vida ao património tendo a “beleza natural do planeta Terra” como fio condutor e usando videomapping, murais e instalações como ferramenta.

A escassez de água, a pegada humana local e global, a resiliência das espécies e um jardim composto por plantas musicais são algumas das temáticas e cenários à espera do visitante. A entrada é livre.

Bairro Real

4 a 8 de Outubro

Cinema, workshops, sessões comunitárias, conversas, debates, exposições, saúde e bem-estar, visitas guiadas, mercados, espaços abertos, jogos, ioga ao ar livre, almoçaradas e talentos locais. É com estas coordenadas que se desenha a primeira edição do festival que quer mostrar que o Príncipe Real, em Lisboa, “é muito mais do que um conjunto de casas”.

Com a identidade e a pertença ao alto, do Rato ao Miradouro de São Pedro de Alcântara, passando pela Praça das Flores ou pela Praça da Alegria, o objectivo é dar a conhecer a riqueza do bairro, fortalecendo os laços da comunidade e a rede de proximidade. O programa (detalhado em principemaisreal.pt) é, na sua maioria, de entrada gratuita; algumas actividades estão sujeitas a inscrição prévia.

Festival de Observação de Aves & Actividades de Natureza

5 a 8 de Outubro

Com sessões de observação de aves em terra e no mar, a 14.ª edição do festival aporta em Sagres (Vila do Bispo) e convida os amantes da natureza a descobrir um Algarve que “é muito mais do que praia”.

Passeios, caminhadas, palestras, anilhagem de aves, minicursos, fotografia e desafios para os mais novos são alguns dos pontos no programa. Mais informações em www.birdwatchingsagres.com.

FIMP – Festival Internacional de Marionetas do Porto

6 a 15 de Outubro

Memória, Imagem e Manipulação é o tema que faz mover a 34.ª edição do festival dirigido por Igor Gandra e servido entre o Porto e Matosinhos.

No cartaz entram 17 espectáculos oriundos de sete países, mas também oficinas, masterclasses, música, uma exposição sobre os 30 anos d’A Tarumba e uma extensão a Aveiro.

As crianças não são esquecidas: Hermit da Companhia Simone de Jong, Teatro Dom Roberto da Red Cloud e Horizonte da Limite Zero são alguns dos momentos escolhidos para a petizada.

Os bilhetes vão de grátis a 12€; o programa completo está aqui.

Lagoa Magic Fest

5 a 7 de Outubro

Paulo Cabrita, Lanydrack & Faty (Portugal), Manolo (Venezuela), Naife e Joshua Kenneth (Espanha) e Brando y Silvana (Argentina) são os sete mágicos que dão corda à cartola da terceira edição do festival internacional de magia.

Do Jardim de Estômbar ao Largo da Che Lagoense no Parchal, passando pelo Largo António Joaquim Júdice na Mexilhoeira da Carregação, pela Praia do Carvoeiro, pelo Jardim 5 de Outubro em Lagoa e pelo Largo Rainha D. Leonor em Ferragudo, há truques na rua, a partir das 10h30. A cortina fecha com uma Grande Gala no Auditório Carlos do Carmo (sábado, às 21h30, com bilhetes a 10€).

Festival Bang!

6 a 8 de Outubro

O Cais de Vila Nova de Gaia dá o cenário; o universo do fantástico, da banda desenhada, do gaming e das séries de televisão serve de conduto a um fim-de-semana cheio de animação.

Para a terceira edição do festival de cultura pop, com um pé no Convento Corpus Christi e o outro no Armazém 22, estão convocadas quase cem actividades e desafios como experimentar esgrima medieval, pintar miniaturas, visitar uma sala de máquinas arcade ou sentar-se no trono de ferro da Guerra dos Tronos.

A música dos Moonspell, conversas com o tik-toker Marvin ou com os escritores Bernard Cornwell e George RR Martin, jogos de tabuleiro, cosplay, exposições, workshops e lançamentos de livros também entram no programa.

Sexta, a partir das 17h; sábado e domingo, a partir das 10h, sempre com entrada livre.

Encontro Internacional de Palhaços de Vila do Conde

9 a 15 de Outubro

Chega à décima edição o festival que nasceu para divulgar e dinamizar a arte de ser palhaço nas suas diversas vertentes e mostrar que não basta ter nariz vermelho, trabalhar com balões ou animar uma tenda de circo.

Com um cartaz estendido a uma semana de folia (em vez dos habituais três dias), a festa presta, este ano, homenagem ao Palhaço Bufão, “o ‘bobo da corte’ do século XXI”, palavras da organizadora Nuvem Voadora.

No alinhamento, apontado a todas as idades, marcam presença artistas de Portugal, Espanha, Itália (com Leo Bassi como convidado especial), Bélgica, México, Brasil, França e Senegal, que servem o manifesto em espectáculos, mas também com oficinas, conversas, uma masterclass e um ciclo de documentários. Grátis a 10€.

ILUSTRAÇÃO

Festa da Ilustração

30 de Setembro a 30 de Novembro

Esta é “uma festa de ilustradores com atitude”. As palavras são de José Teófilo Duarte, curador da Festa da Ilustração, que torna a espalhar o traço por vários espaços da cidade de Setúbal.

A nona edição do certame aponta o foco ao trabalho das ilustradoras Madalena Matoso (Coisas Invisíveis), Martina Manyà (Contágio, Serigrafias Mutantes) e Laura Costa (retrospectiva), destacando ainda a obra de Inês Viegas Oliveira, vencedora do Prémio Nacional de Ilustração 2023.

A par das exposições, alinham-se momentos musicais, conversas, oficinas, visitas guiadas, lançamentos e encontros com autores. A entrada é livre; o mapa pode ser consultado em www.festailustracaosetubal.pt.

Foto As Coisas Invisíveis de Madalena Matoso Madalena Matoso

EXPOSIÇÃO

Braga Brick Fan Event

5 a 8 de Outubro

O mundo encantado das peças Lego assenta arraiais no Altice Forum Braga.

Num espaço de cinco mil metros quadrados podem ver-se cerca de oito milhões de peças e diversas construções temáticas, demonstrações e experiências, nesta que é, segundo a organizadora InvestBraga, a maior exposição ibérica dedicada ao universo dos famosos pequenos tijolos coloridos.

As portas abrem às 10h e fecham às 22h30 (quinta e sábado) e às 20h (sexta e domingo). A entrada custa 2,50€ (1,50€ dos quatro aos dez anos; gratuita para menores de três anos).

FESTAS

Ágora

7 e 8 de Outubro

É o último fim-de-semana de ocupação do Castelo de Leiria. Aproveitando a festa do Dia Nacional dos Castelos, assinalado a 7 de Outubro, abrem-se as portas à música, a instalações interactivas e a artes performativas.

A vestir o fato de mestres-de-cerimónias estão Paulo Santo & Bruno Pernadas, a Orquestra Sem Fronteiras, Panda Bear & Sonic Boom, Diana Policarpo, A Garota Não e a Mão Verde de Capicua e comparsas, um livro-disco-espectáculo pensado para desenvolver o interesse das crianças em torno de plantas, da agricultura e de tudo o que é verde.

A entrada é gratuita no sábado; no domingo custa 2,10€, valor da bilheteira do castelo (1,05€ até os 25 anos e seniores; grátis para crianças até aos dez anos).