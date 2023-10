Há estádios referentes ao Euro2004 que estão desaproveitados?

A frase

"Nós já temos o exemplo claro do Euro2004, que trouxe estádios, alguns hoje estão desaproveitados (...)"



António Costa Silva, ministro da Economia e do Mar

O contexto

O recente anúncio da vitória da candidatura de Portugal, Espanha e Marrocos à organização do Mundial 2030 foi há dias comentado pelo ministro da Economia. António Costa Silva mostrou-se “feliz” com a notícia, assumiu que “o futebol é importante”, mas revelou estar “muito mais preocupado com aquilo que vai ficar para o futuro”. E, pelo meio, mesmo não estando prevista nesta candidatura a construção ou ampliação de qualquer estádio, lembrou que o Euro 2004 acabou por gerar desaproveitamento das estruturas construídas para o efeito.

Os factos

Entre remodelações e construções de raiz, Portugal disponibilizou 10 estádios para o Europeu de futebol, há 19 anos. E há efectivamente quatro que, actualmente, têm uma ocupação média bem abaixo da capacidade. Um deles é o Estádio do Algarve, o único que ficou sem inquilino fixo, já que os maiores emblemas da região têm recinto próprio — é pontualmente usado pelo Louletano, na Taça, pela selecção, e por equipas estrangeiras que estagiam em Portugal, para além de servir de palco a torneios de pré-temporada.

Situação diferente vivem os estádios de Aveiro, Leiria e Coimbra, todos eles (tal como o do Algarve) com lotação a rondar os 30.000 espectadores e cujas assistências foram afectadas por razões estritamente desportivas, fruto da queda do Beira-Mar, da UD Leiria e da Académica para os escalões não profissionais, com o respectivo reflexo que isso tem no afluxo dos adeptos aos recintos.

Em resumo

A afirmação de Costa Silva é verdadeira. Já no pós-Euro 20o4 se percebera que alguns estádios estavam sobredimensionados para a realidade do futebol português e hoje esse cenário acentuou-se.