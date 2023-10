Azul francês foi mais forte no fecho do primeiro grupo do Mundial

A França derrotou a Itália por claros 60-7 e garantiu a qualificação para os quartos-de-final do Campeonato do Mundo de râguebi.

Como se previa, no jogo que encerrou o Grupo A houve França a mais para uma Itália que sai do Campeonato do Mundo de râguebi cabisbaixa. Nesta sexta-feira, em Lyon, num duelo onde os “azzurri” tinha uma ténue esperança em conseguirem uma vitória que afastaria “les bleus”, os franceses já tinham três ensaios marcados aos 22 minutos e, com um triunfo por 60-7, garantiram o primeiro lugar no grupo. Damian Penaud (2' e 38'), Bielle-Biarrey (13'), Thomas Ramos (22'), Matthieu Jalibert (47'), Mauvaka (54') e Yoram Moefana (63' e 75') marcaram os ensaios gauleses, enquanto Zuliani (71') fez o único toque de meta transalpino.

Com esta vitória, a França garante o primeiro lugar do Grupo A, relegando a Nova Zelândia para a segunda posição. Nos quartos-de-final, os franceses defrontam o 2.º classificado do Grupo B (Irlanda, África do Sul ou Escócia), enquanto os neozelandeses terão pela frente quem terminar em primeiro.

Neste sábado, teremos jogos dos Grupo B, C e D. O primeiro será do grupo de Portugal e, em Nantes, a partir das 14h00, estarão em confronto uma selecção já apurada para os quartos-de-final (País de Gales) e outra já afastada (Geórgia). Porém, ainda há questões por decidir: os galeses precisam de um ponto para garantirem o primeiro lugar e evitarem um duelo com a Inglaterra no fim-de-semana seguinte.

E os ingleses entram em campo às 16h45, em Lille, num duelo onde quem tem mais a ganhar é Samoa: se conseguir derrotar os vice-campeões do Mundo, que já têm a liderança garantida, a selecção do Pacífico fica muito bem colocada para terminar em 3.º e garantir o apuramento para o Mundial 2027.

A terminar, há o jogo grande do dia. Com 80 mil pessoas no Stade de France, Irlanda e Escócia defrontam-se numa partida onde apenas a vitória permite aos escoceses cometer a proeza de continuarem em prova.