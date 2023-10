Teresa Solar: “É difícil comunicar com o silêncio da terra”

A cave da Kunsthalle Lissabon está completamente pintada de um laranja vivo, quase fluorescente, que combina com as peças expostas. Quando vimos pela primeira vez as obras de Teresa Solar (n. 1985, Madrid), na Bienal de Veneza de 2022, impressionou-nos a escala monumental — erguiam-se quase à altura dos painéis de parede do edifício do Arsenale — e as cores vibrantes. O mesmo acontece neste espaço artístico lisboeta, que expõe Vida na Superfície: laranjas, amarelos, vermelhos.

