IRS, apoios e função pública: o frente-a-frente entre dois economistas sobre o OE2024

Ricardo Arroja e Ricardo Paes Mamede responderam a sete perguntas do PÚBLICO sobre o OE2024. A poucos dias de ser conhecido o orçamento, o que pensam dois economistas com visões distintas?

O ministro das Finanças, Fernando Medina, entrega na próxima terça-feira, no Parlamento, o Orçamento do Estado para 2024 (OE2024). O documento será apresentado numa altura em que existem perspectivas de desaceleração económica para o próximo ano, com as famílias ainda a sentirem os impactos negativos da inflação e da subida dos juros nos seus orçamentos. Os dois economistas e colunistas do PÚBLICO responderam por escrito às mesmas perguntas sobre sete temas-chave.