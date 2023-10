O Nobel Jon Fosse é um escritor em busca do indizível

Como é tradição, o secretário-geral da Academia Sueca, Mats Malm​, anunciou e justificou o nome do vencedor do Prémio Nobel de Literatura com uma curta declaração: ao norueguês Jon Fosse "pelas suas peças de teatro e prosa inovadoras que dão voz ao indizível". Nenhuma outra frase poderia resumir melhor a vasta obra do escritor, dramaturgo e poeta de 64 anos.

