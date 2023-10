Harvey Weinstein volta a ser processado por abuso sexual

Julia Ormond, actriz britânica com participações em filmes como Lendas de Paixão (1994), filme de Edward Zwick em que trabalha com Brad Pitt e Anthony Hopkins, acusou Harvey Weinstein de ter abusado sexualmente dela em Dezembro de 1995, após um jantar de negócios. Ormond entrou nesta quarta-feira com um processo contra o ex-produtor e distribuidor cinematográfico que visa também a agência americana Creative Artists Agency (CAA), a produtora Miramax, fundada por Harvey com o irmão Bob no final dos anos 1970, e a Walt Disney Company, que era proprietária da Miramax na década de 1990.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt