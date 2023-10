Empresário que tem maioria dos bingos em Portugal deve 17 milhões ao fisco em Espanha

Há 13 salas de jogo do bingo concessionadas pelo Turismo de Portugal, e sete delas estão atribuídas a empresas do mesmo empresário espanhol: José Vall Royuela, administrador e proprietário do Grupo Valisa, com sede em Barcelona, e presidente da Associação Espanhola de Empresários de Salões de Jogos e Recreativos (ANESAR).

