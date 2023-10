Dois portugueses entre os mortos no acidente de autocarro em Itália

Dois portugueses morreram e um ficou ferido no acidente de autocarro de terça-feira à noite na região de Veneza, no Nordeste de Itália, que provocou 21 mortos, revelou esta quarta-feira fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros à Lusa.

"Confirma-se a morte de dois cidadãos portugueses, e um ferido, na sequência de um acidente de autocarro na cidade de Veneza", referiu fonte oficial da diplomacia portuguesa.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros sublinhou ainda que "lamenta o ocorrido, estando, através da Embaixada de Portugal em Roma, a acompanhar a situação".

O presidente da Câmara de Veneza divulgou esta tarde, de acordo com os meios de comunicação italianos, a nacionalidade de todas as vítimas mortais do acidente de autocarro: nove ucranianos, quatro romenos, três alemães, dois portugueses, um italiano (o motorista), um croata, e um sul-africano.

As autoridades de Veneza pediram esta quarta-feira ao Governo italiano que decretasse três dias de luto na região pela morte de 21 pessoas que viajavam no autocarro.

O veículo eléctrico despistou-se num viaduto e derrubou as protecções da estrada, caindo de uma altura de dez metros, e se incendiou. Há pelo menos 15 feridos.

Os passageiros eram maioritariamente turistas estrangeiros jovens que regressavam a Veneza de um parque de campismo próximo.