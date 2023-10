Marcelo vai a casamento de Francisca de Bragança por “relação pessoal” com os pais

O chefe de Estado recorda que Mário Soares também foi ao casamento de Duarte Pio e Isabel Herédia, tendo-os aliás integrado “na lista do protocolo presidencial”.

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, irá ao casamento de Francisca de Bragança e Duarte Martins no próximo sábado com “base” numa “relação pessoal muito antiga” que tem com os “pais da noiva”.

Trata-se da mesma relação de “amizade”, expande Marcelo ao PÚBLICO, que o levou a estar no casamento de Duarte Pio e Isabel Herédia, em 1995, no qual, sublinha, “Mário Soares também esteve”.

Por fim, recorda que, desde a presidência de Soares, Duarte Pio e Isabel Herédia “foram integrados na lista do protocolo presidencial, como herdeiros dos chefes de Estado durante mais de sete séculos da História de Portugal”. Uma “orientação” que recebeu do seu antecessor e que tem “mantido”, conclui.

Além de Marcelo Rebelo de Sousa, outras figuras de proa da República portuguesa — todas politicamente situadas à direita do PS — comparecerão no Convento de Mafra, neste sábado: Carlos Moedas, Pedro Santana Lopes, Passos Coelho, Durão Barroso, Miguel Albuquerque ou Paulo Portas são algumas delas, segundo o Observador. António Costa estará ausente por motivos de agenda.

A essa publicação, José Bouza Serrano, antigo embaixador e antigo chefe de protocolo, explica que Marcelo Rebelo de Sousa se sentará do lado esquerdo da basílica — o lado mais importante, pois lá se lê o evangelho e estão os convidados da noiva. “Um lugar destacado”, descreve.

Segundo o Expresso, o actual chefe de Estado tem um lugar “vitalício” na Junta da Fundação da Casa de Bragança, que gere o património deixado pelo último Bragança a reinar, D. Manuel II. Marcelo foi também presidente do conselho administrativo da mesma fundação, tendo deixado o cargo 15 dias antes de tomar posse em Belém.