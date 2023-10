Vamos descobrir as árvores, que são as Guardiãs do Castelo

São árvores, senhores! E podemos (re)descobri-las em duas visitas guiadas que acontecem a pretexto do Festival da Cerveja Artesanal Com Lúpulo Feirense.

A ideia é que cada vez mais pessoas possam apreciar o conjunto de árvores que se encontra disperso pelas encostas que rodeiam o Castelo, na Mata das Guimbras e na Quinta do Castelo, no coração de Santa Maria da Feira, um "valioso património natural" apelidado de Guardiãs do Castelo que receberá duas visitas guiadas (dias 7 e 8 de Outubro, entre as 10h30 e as 12h30, sendo o ponto de partida a Loja Interactiva de Turismo).

Foto As "Guardiãs do Castelo" Adriano Miranda

"São tantas, são bonitas e escondem histórias e estórias. É tempo de contemplar as emblemáticas faias, sequóias, tuias, sobreiros, criptomérias, carvalhos, magnólias, cedros, castanheiros e tantas outras", escreve o município nas suas redes sociais.

"Existe um conjunto de árvores emblemáticas e centenárias que transformam estes espaços num oásis urbano de inegável beleza, que importa preservar e dar a conhecer", promove-se no formulário de inscrição — a participação é gratuita mas com inscrição obrigatória, uma vez que o número de participantes é limitado.

"Duas visitas guiadas que desafiam os sentidos no encontro com a serenidade proporcionada por todo este espaço natural com centenas de anos de história."