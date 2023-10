Teresa Siqueira, o renascer de uma fadista: “Tinha muito gosto em fazer este disco”

A fadista Teresa Siqueira lança esta quarta-feira Retrato, um CD com o selo do Museu do Fado (onde será apresentado, com sessão já esgotada) e produção da sua filha Carminho.

Desde 1990 que Teresa Siqueira não gravava. E no entanto nunca deixou de cantar nem de estar ligada ao fado ao longo de todos estes anos, prolongando uma paixão de criança. O disco que assinala o seu regresso às gravações chama-se Retrato, tem produção musical da sua filha Carminho e vai ser apresentado no Museu do Fado esta quarta-feira às 19h, numa sessão já com lotação esgotada, conforme se assinala na página do Museu. A edição do disco, com muitos fados tradicionais e um inédito, é do próprio Museu do Fado.