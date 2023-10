Quinta na TV: Viver Mal, Mal Viver, pobreza e um ladrão cavalheiro

CINEMA

Arma Mortífera

AXN Movies, 17h23

Maratona dos quatros filmes da saga realizada por Richard Donner que, nos anos 1980 e 1990, fez sucesso pela dinâmica da dupla formada pelo agente de narcóticos Martin Riggs (Mel Gibson), de comportamento inconstante e tendências suicidas, e Roger Murtaugh (Danny Glover), o veterano detective de homicídios destacado para trabalhar com ele.

Viver Mal / Mal Viver

TVCine Edition, 19h55

Dois filmes que podem ser vistos separadamente ou como um só. O primeiro segue os clientes de um velho hotel, num clima de tensão, manipulação e ressentimento. O segundo centra-se na família que o gere – em particular, cinco mulheres de três gerações, num conflito antigo e aparentemente insolúvel.

Exibidos no Festival de Cinema de Berlim (onde Mal Viver arrecadou o Urso de Prata), falam ambos de relações tóxicas e têm assinatura de João Canijo. No elenco alinham nomes como Rita Blanco, Beatriz Batarda, Cleia Almeida, Madalena Almeida, Anabela Moreira, Vera Barreto, Nuno Lopes, Filipa Areosa, Beatriz Batarda, Leonor Vasconcelos, Carolina Amaral, Rafael Morais, Lia Carvalho ou Leonor Silveira.

O díptico é emitido no fim do especial Feriado em Português. Começa às 15h com O Casarão, documentário de Filipe Araújo sobre a importância do Seminário Dominicano de Aldeia Nova, em Ourém. Seguem-se, às 16h15, Aos Nossos Filhos, de Maria de Medeiros, adaptação da peça de Laura Castro em que a maternidade se entrelaça com a história política do Brasil; e, às 18h, Great Yarmouth: Provisional Figures, de Marco Martins, em que Beatriz Batarda encarna uma “facilitadora” da chegada de trabalhadores portugueses a uma Inglaterra à beira do Brexit.

Terra Nova

RTP1, 22h38

Escrito e dirigido por Artur Ribeiro, inspira-se n’O Lugre de Bernardo Santareno para recuar ao Portugal dos anos 1930 e retratar a dureza da vida das comunidades piscatórias, a bordo de um bacalhoeiro. Está prestes a começar mais uma campanha. Adivinha-se longa, tempestuosa e capaz de trazer à tona o melhor e o pior de qualquer homem do mar. Virgílio Castelo, Vítor Norte, Sandra Faleiro, Beatriz Barosa, João Jesus, João Reis, Pedro Lacerda, Maria João Falcão e João Catarré fazem parte do elenco.

SÉRIE

Lupin

Netflix, streaming

Regressa para a terceira temporada a série-fenómeno francesa criada por George Kay e François Uzan, em que Omar Sy dá vida a Assane Diop, um ladrão e cavalheiro moderno inspirado por Arsène Lupin, o famoso personagem saído da pena de Maurice Leblanc no início do século XX. Entre golpes de génio e a jornada de vingança pela morte do pai, Assane tornou-se o fugitivo mais procurado de França e tem de se manter fora do radar para proteger a família. Mas surge uma nova ameaça.

DOCUMENTÁRIO

Pobreza Zero - O Futuro a Construir

RTP1, 21h01

As estatísticas indicam uma diminuição da pobreza em Portugal em 2021, com a taxa a descer para 16,4% (dois pontos abaixo de 2020). É uma percentagem que se traduz em 1,7 milhões de portugueses que vivem com menos de 554 euros por mês. Não são números de que nos possamos orgulhar, especialmente se lhe juntarmos os mais de 2,2 milhões que estão em risco de pobreza ou exclusão social. É um problema estrutural e geracional.

Este documentário analisa-o, ilustra-o com rostos (e dificuldades) reais e lança pistas para o combater e romper o ciclo: apoios às famílias, transformação do mercado de trabalho, reforço do papel da educação enquanto elevador social, e sobretudo, “uma visão integrada” que passa por assumirmos que este não é apenas um problema de alguns, mas um desafio para toda a sociedade”, sublinha a RTP.

Pobreza Zero - O Futuro a Construir foi desenvolvido em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos e tem narração de Carlos Daniel. Vai para o ar em duas partes, hoje e amanhã.

DESPORTO

Futebol: Sporting x Atalanta

SIC, 17h40

Directo. Os “leões” de Rúben Amorim recebem em casa os italianos da Atalanta, na fase de grupos da Liga Europa.

INFANTIL

Um Voo em Grande (VP)

Panda, 17h

Estreada no Festival de Cinema de Berlim em 2017, uma aventura animada de Toby Genkel e Reza Memari. Um ovo de pardal cai num ninho de cegonhas. Ao eclodir, o pardalito adopta aquela família. No fim do Verão, quando as cegonhas rumam a Sul, ele fica para trás. Mas não desiste e decide ir ter com a família a África.