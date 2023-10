José Júdice é o novo diretor do Diário de Notícias

O jornalista José Júdice será o novo director do Diário de Notícias, anunciou esta terça-feira o conselho de administração do Global Media Group (GMG), também dono do JN, O Jogo e da rádio TSF. Da nova direcção de informação do jornal fazem também parte os jornalistas Leonídio Paulo Ferreira, como director-adjunto, e Ana Cáceres Monteiro, como subdirectora.

A administração da Global Media aguarda agora o parecer do conselho de redacção do DN sobre a nomeação da nova direcção de informação do jornal.

Júdice vai substituir Rosália Amorim, que esta semana foi anunciada como directora de informação da TSF, nomeação que foi rejeitada pelo conselho de redacção daquela rádio. “Os membros eleitos do conselho de redacção entendem que, sem colocar em causa as qualidades profissionais de Rosália Amorim, a directora indigitada não se encaixa no perfil necessário para o desempenho de um cargo tão específico como tem sido o de responsável pela informação na TSF”, lê-se num documento a que a agência Lusa teve acesso.

Segundo a administração da Global Media, o jornalista José Júdice possui uma "extensa experiência profissional". Iniciou a carreira na secção portuguesa da BBC e, após o 25 de Abril, integrou a RTP, chegando a ter a seu cargo a Informação 2, jornal televisivo que apresentou durante dois anos. Também trabalhou nos jornais Expresso e PÚBLICO.

Leonídio Paulo Ferreira é jornalista do Diário de Notícias desde 1992. Especializou-se na área internacional e fez reportagens em países como EUA, Guiné-Bissau, Israel, Síria, Irão, Iraque, Afeganistão, Índia, Coreia do Sul, China ou Japão. Já foi director-adjunto do DN e assumiu, em duas ocasiões, a função de director interino do jornal.

Já Ana Cáceres Monteiro conta com uma carreira de 33 anos, iniciada semanário Sete. Passou pela RTP, Diário 24 Horas e pelos grupos Impresa e Media Capital, onde foi redactora, grande repórter e editora executiva do departamento de edições corporativas. Também foi directora editorial do grupo Masemba, editora executiva e subdirectora do Jornal Económico e subdirectora do semanário Novo.

Socialistas pedem esclarecimento sobre estrutura accionista

Ainda sobre as alterações no grupo Global Media, o PS pediu esta terça-feira à Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) para indicar quais são os meios de financiamento e o capital social da nova estrutura accionista daquele grupo de informação, afirmando que “pouco ou nada se conhece” sobre o assunto.

No requerimento, endereçado ao presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, o PS salienta que “é do conhecimento público a existência de alterações substantivas na estrutura accionista da Global Media”, referindo que o empresário Marco Galinha confirmou que o grupo Bel vendeu parte daquela holding a um fundo “do qual pouco ou nada se conhece”.

“Com esta venda, a estrutura accionista da Global Media sofre alterações cuja dimensão e impacto nas diversas empresas de comunicação social que integram o grupo, são, até à data, desconhecidas”, lê-se no documento, assinado pela vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS Rosário Gambôa, que tem a pasta da Cultura e Comunicação Social, e pelo presidente da comissão parlamentar de Cultura, o socialista Luís Graça.

Os deputados socialistas referem que, em simultâneo com a mudança na estrutura accionista, têm ocorrido “diversas alterações no modelo de gestão da TSF com a destituição do director editorial, Domingos Andrade, a 11 de Setembro, e a nomeação, a 2 de Outubro, de Rui Gomes para o referido cargo, sem que o Conselho de Redacção da TSF fosse ouvido”, conforme dispõe a lei.