Rosália Amorim vai ser a nova directora de Informação da TSF

Rosália Amorim, actualmente à frente do Diário de Notícias, vai ser a nova directora de Informação da rádio TSF. A Direcção de Informação terá como subdirector o jornalista Artur Cassiano. Recentemente, a administração da Global Media Group – detentora dos dois meios de comunicação, entre outros – anunciou a nomeação de Rui Gomes para o cargo de director-geral da TSF.

“Em reunião mantida no dia de hoje com o conselho de redacção da TSF — Rádio Notícias, oconselho de administração do Global Media Group, no estrito cumprimento da lei, solicitou o respectivo parecer para a nomeação da nova Direcção de Informação da estação, a ser constituída pelos jornalistas Rosália Amorim e Artur Cassiano, respectivamente directora e subdirector”, refere um comunicado de imprensa da Global Media Group (GMG) com a data desta quinta-feira, 21 de Setembro, enviado ao PÚBLICO.

Na mesma nota, explica-se que, “na sequência desta nomeação, a direcção do Diário de Notícias será assumida interinamente pelo jornalista Leonídio Paulo Ferreira”. A informação também já foi divulgada pelo Diário de Notícias no seu site.

Recentemente, a GMG anunciou a nomeação do jornalista Rui Gomes para o cargo de director-geral da TSF, após a saída de Domingos de Andrade do cargo de director editorial da mesma rádio.

Em resposta a questões colocadas pelo PÚBLICO, a GMG explicou que as nomeações de Rosália Amorim e Rui Gomes são para cargos diferentes. Rui Gomes tem "funções executivas de gestão" e Rosália Amorim funções de directora de Informação, "responsável directa pelas questões editoriais" e, por esse motivo, "a necessitar de prévio parecer do conselho de redacção da TSF, ao contrário do Director-Geral que não terá funções editoriais". Esta opção, referiu ainda o grupo, "elimina a anterior situação que existia de acumulação de cargos de administrador da TSF e director editorial da TSF por parte da mesma pessoa".

Também no início do mês, a empresa anunciou alterações no conselho de administração. Com as saídas de Domingos Andrade e António Saraiva, entraram José Fafe, Diogo Agostinho e Filipe Nascimento.

A TSF cumpriu nesta quarta-feira, 20 de Setembro, uma greve de 24 horas que teve adesão total e que foi a primeira paralisação em 35 anos. Num comunicado assinado pelos delegados sindicais, pela comissão mista e pelo conselho de redacção, os trabalhadores reiteraram os motivos do protesto, designadamente o pagamento de salários com atraso há dois meses em relação à data habitual, a falta de resposta nas negociações sobre aumentos salariais e o apoio à direcção liderada por Domingos Andrade.