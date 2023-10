França vai pagar a quem reparar o ecrã partido do smartphone

E se te pagassem para reparares o ecrã partido do teu telemóvel (em vez de comprares um dispositivo novo)? Em França, isso passa a ser possível já a partir de 1 de Janeiro de 2024, avança o Le Monde. A medida está inserida no mesmo pacote do bónus para reparar têxteis, anunciado em Julho, que tem como objectivo tornar o consumo mais sustentável.

Esta medida era esperada desde 2022, quando foi anunciado o bónus de reparação para aparelhos eléctricos (que abrange cerca de 50 electrodomésticos, como, por exemplo, máquinas de lavar roupa). As regras incluíam os telemóveis, contudo, o bónus não previa reparações em casos em que o aparelho ficou danificado por culpa do proprietário. A revisão da medida já esteve em cima da mesa várias vezes, mas nunca avançou por falta de consenso.

Agora, os ecrãs passarão a estar contemplados. De acordo com o Le Monde, ainda não se sabe o montante atribuído com este bónus. "O montante exacto ainda está a ser decidido", disse Christophe Béchu, ministro da Transição Ecológica. Em França, reparar um ecrã pode custar entre 50 e 500 euros, dependendo do modelo. O bónus actual de reparação de smartphones (excluindo o ecrã) é de 25 euros (mas prevê-se que aumente "pelo menos 5 euros" já no próximo ano).

A notícia preocupou uma das organizações responsáveis pela gestão do orçamento dos bónus reparação (cujos fundos são conseguidos através de uma ecotaxa cobrada na venda de equipamentos novos), a Ecologic. Citado pelo mesmo jornal, Bertrand Reygner, director de relações institucionais, explica que os ecrãs são uma das avarias mais comuns. “Vários milhões de ecrãs são substituídos todos os anos. Este alargamento pode tomar conta da grande maioria do orçamento para reparações.”, concretizou.

Texto editado por Inês Chaíça