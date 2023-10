Poiares Maduro alerta para riscos do voto online à distância no Sporting

Com um universo de mais de 90 mil associados com as quotas em dia, as eleições para os órgãos sociais do Sporting têm uma participação reduzida, tendo menos de 15 mil votado na reeleição de Frederico Varandas para a presidência, em Março do ano passado. A direcção do clube quer alterar a situação e vai propor na próxima assembleia-geral (AG), marcada para dia 8, a adopção do voto electrónico à distância. Uma proposta que é contestada por um grupo de sócios, onde se inclui o ex-ministro Miguel Poiares Maduro, que alerta para os perigos futuros que esta solução pode implicar.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt