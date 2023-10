Quando assim quis, o Inter amassou o Benfica na Liga dos Campeões

Dificilmente alguém dirá que nesta quarta-feira o Benfica foi massacrado pelo Inter na primeira parte, mesmo com algumas oportunidades de golo dos italianos. Mas também dificilmente alguém argumentará que o que se passou depois do intervalo não justificaria uma derrota maior – bem maior – do que o 1-0 que o Benfica traz de Milão, em jogo do grupo D da Liga dos Campeões.

A equipa portuguesa foi amassada na segunda parte, depois da opção clara da equipa italiana de começar a pressionar bem mais alto, percebendo as dificuldades “encarnadas” para construir – e sabendo, provavelmente, das já conhecidas fragilidades na transição defensiva de uma equipa que se parte com facilidade. E se o Benfica já sofreu disso na Liga portuguesa, é fácil prever o que acontecerá entre a nata europeia.

Trubin, que começou mal no Benfica, teve um desempenho de bom nível e salvou a equipa de um resultado embaraçoso. E o resultado, por incrível que pareça, é o melhor que o Benfica leva deste jogo.

Neres a ponta-de-lança

Para este jogo havia a dúvida de como Roger Schmidt geriria a questão Neres, cujo estatuto de suplente deixou de fazer sentido pelo nível apresentado nos últimos dois jogos. E o técnico alemão, talvez por ter pela frente um jogo europeu frente a um “tubarão” – e fora de casa – acabou por usar isso como uma bênção que lhe permitiu optar pela gestão de egos, mantendo Neres e Di María juntos em campo.

O brasileiro jogou como ponta-de-lança e Aursnes esteve de regresso à ala esquerda, com a entrada de Bernat para lateral. A ideia de um ataque móvel e de um norueguês sempre útil em pressão alta fazia sentido, mas, na prática, foi mal executada.

O Benfica adoptou muitas vezes uma pressão alta e, quando o portador da bola era Acerbi, fazia sentido. Quando eram Pavard ou Bastoni, o Inter quebrava facilmente a pressão com uma bola vertical e a equipa do Benfica ficava partida.

Positivo/Negativo Positivo Aursnes O amor que Schmidt tem por Aursnes não é nenhum fetiche difícil de explicar. O norueguês é mesmo um jogador especial e voltou a fazer de tudo - a defender e a atacar.

Positivo Morato Falhou alguns passes (arrisca sempre bastante), mas, defensivamente, foi muito competente. Grande jogo.

Positivo Bastoni Grande jogo do central do Inter, que provou ser um dos melhores do mundo - a atacar e a defender.

Positivo Trubin Várias defesas, algumas de elevada dificuldade. Negativo Criativos Neres, Rafa e Di María foram pouco felizes e, em geral, acrescentaram pouco.

Negativo Médios João Neves (talvez pela primeira vez) e Kokçu tiveram muitas dificuldades para lidar com um 5x3x2. Foram muito “apertados” em três contra dois e falharam ambos vários passes.

Foi assim aos 3’, aos 8’, aos 9’, aos 14’, aos 24’ e aos 26’, transições sempre conseguidas pela mesma via – e sempre mal definidas em zonas de criação e finalização, para fortuna do Benfica.

Fortuna e mérito, já que várias vezes foram Aursnes e Morato a salvarem o Benfica, ora com o primeiro a cobrir as costas de Bernat, ora com o segundo a ser decisivo em bolas divididas – poucas perdeu.

O Inter não teve, como nunca tem, problema em dar muita bola ao Benfica, que criou perigo num par de transições e num lançamento lateral executado rapidamente, mas com dificuldade em ataque posicional, até pela inutilidade de dar a Neres a missão de jogar como apoio frontal, de costas para a baliza.

“Amasso” total

A segunda parte trouxe um jogo diferente. O Inter regressou a pressionar claramente mais alto, algo que ainda não tinha feito. E também atacou mais o espaço, algo também novo no jogo italiano nesta partida. Mas o Benfica não mudou nada – nessa medida, continuou a projectar criativos e laterais, com o risco permanente que já tem dado à equipa muita incapacidade de reagir a perdas de bola em zona de construção e criação.

O Inter avisou uma vez. Avisou duas. Avisou três (até com bola à trave). Avisou quatro (bola ao poste). O golo parecia uma questão de tempo, até porque o Benfica nem conseguia fazer três passes seguidos.

E assim foi. Sem surpresa, uma bola perdida por Bernat apanhou a equipa descompensada. No momento da perda, o Benfica só tinha três jogadores atrás da linha da bola – quando Schmidt fala de equilíbrio, fala também disto. Houve transição e golo de Thuram.

E houve golo anulado logo a seguir, novamente após uma recuperação do Inter no último terço, e duas oportunidades claras perdidas por Lautaro, em mais duas bolas ganhas em zona ofensiva.

Após o intervalo, foi confrangedora a forma como o Inter amassou o Benfica em Milão, sem que os portugueses pudessem fazer o que quer que fosse em contrário.