Mickaël de Oliveira traz as angústias do processo criativo para Ensaio Técnico

Peça do Teatro Oficina reflecte sobre os limites da representação. Está em cena entre esta quarta-feira e sábado no Espaço Oficina, em Guimarães.

Sentados no chão, de olhos a fitarem o público, quatro jovens actores expõem a experiência de três anos em residência artística. O relato metateatral, que convoca o espectador a mergulhar entre as interacções, as angústias e as inquietações que dominam um processo criativo, define Ensaio Técnico, nova criação de Mickaël de Oliveira que está em cena no Espaço Oficina, em Guimarães, desta quarta-feira a 7 de Outubro.