Quase 7% das famílias pobres com crianças têm dificuldades de acesso a cuidados médicos

Eurofound mostra que 6,6% das famílias pobres com crianças não conseguem satisfazer necessidades médicas. Entre as crianças pobres, apenas 46% vão ao pré-escolar mais do que 30 horas por semana.

Entre as famílias portuguesas com crianças abaixo dos 16 anos que vivem em risco de pobreza, isto é, com menos de 551 euros mensais por adulto, 6,6% não conseguem satisfazer as suas necessidades médicas. A proporção está contida no relatório “Garantir o acesso aos serviços para as crianças da União Europeia”, publicado pela Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho (Eurofound).