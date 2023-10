Casal morto em ataque de urso-pardo num parque no Canadá

Um urso-pardo atacou e matou duas pessoas e o seu cão no Banff National Park na cidade de Alberta, segundo os responsáveis pelo parque canadiano e um amigo das vítimas.

A agência Parks Canada, responsável pela gestão dos parques nacionais do país, disse, em comunicado divulgado este sábado, que tinham recebido um alerta de um dispositivo de GPS no dia anterior que indicava um ataque de urso.

O urso foi abatido depois de apresentar um comportamento agressivo, disse a agência.

As vítimas são um casal canadiano e o seu cão, de acordo com Kim Titchener, fundadora da Bear Safety and More. Titchener, que dá treino de segurança com ursos e de avaliação do comportamento dos animais, disse que encontros entre humanos e ursos são cada vez mais comuns porque há mais pessoas a aventurar-se no exterior, mas que os ataques fatais são extremamente raros.

"É essa a razão pela qual vemos mais ataques. Há mais pessoas a explorarem ao ar livre e, infelizmente, não estão a ser educadas sobre isto", disse, por telefone, acrescentando que só cerca de 14% dos ataques de ursos-pardos a nível mundial são mortais.

Os avistamentos de ursos tendem a aumentar durante o Outono, altura em que os animais se tornam mais activos na busca por comida, em preparação para a hibernação nos meses de Inverno.

No Banff National Park, que atrai mais de quatro milhões de turistas todos os anos, vivem tanto ursos-pardos como ursos negros. Os ursos-pardos são cerca de 60 e são considerados uma população ameaçada em Alberta, sublinhou Titchener.

A Parks Canada disse que a equipa de resgate teve de viajar por terra, durante a noite, para o local do ataque, sendo que as condições atmosféricas não permitiram o uso de helicóptero. A equipa de assistência chegou ao local na madrugada de sábado e já encontrou os dois indivíduos mortos, detalhou a agência.

O acesso à área onde aconteceu o ataque foi interdito, situação que se vai manter até indicação de contrário, anunciou a Parks Canada.