Lisboa procura local para segunda “sala de chuto” e amplia a da Avenida de Ceuta

A Câmara Municipal de Lisboa está a preparar a ampliação da sala de consumo assistido de estupefacientes instalada na Quinta do Loureiro, junto à Avenida de Ceuta, e encontra-se no processo de busca de uma localização para a construção de uma segunda unidade do género. Adicionalmente, deverá ainda lançar procedimentos para financiar uma nova “unidade móvel de tratamento”, acrescentando assim uma outra às duas que já garantem este género de serviço em vários pontos da cidade. O reforço da resposta ao cada vez mais visível problema do consumo de drogas na capital foi confirmado pelo presidente da autarquia, Carlos Moedas (PSD), na última reunião de vereação, realizada na passada quarta-feira.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt