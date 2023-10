Há mais 10 mil estudantes do superior que há um ano a pedir bolsa de estudo

São mais de 90 mil pedidos ao fim do primeiro mês do ano lectivo. Aumento do custo de vida contribui para que mais jovens peçam apoio do Estado.

Mais de 90 mil estudantes já apresentaram a sua candidatura a uma bolsa de acção social no ensino superior, quando se aproxima o final do primeiro mês do novo ano lectivo. Este número representa um crescimento de dez mil pedidos de apoio face ao mesmo período do ano passado. Os dirigentes estudantis não têm dúvidas em associar este resultado aos efeitos do aumento do custo de vida, mas as novas regras, que alargam o número de alunos potencialmente apoiados, também têm impacto.