O que disparou com o desemprego jovem na China? A venda de lotaria

As vendas de bilhetes de lotaria a nível nacional aumentaram 53,6% em Agosto, quando os recém-licenciados entravam no pior mercado de trabalho para jovens de que há registos na China.

As vendas de bilhetes de lotaria na China atingiram em Agosto o valor mais elevado de todos os meses deste ano, no meio da preocupação com a economia, após meses de dados sombrios, incluindo o desemprego entre os jovens.

As vendas a nível nacional aumentaram 53,6% em Agosto, em relação ao ano anterior, para 52,96 mil milhões de yuan (cerca de 7,25 mil milhões de euros), informou a agência de notícias oficial Xinhua, citando dados do Ministério das Finanças.

De Janeiro a Agosto foram vendidos 375,76 mil milhões de yuans de bilhetes de lotaria em todo o país, mais 51,6% do que no ano anterior.

O aumento das vendas de bilhetes de lotaria coincidiu com meses de dados económicos pouco animadores, com a taxa de desemprego dos candidatos com idades compreendidas entre os 16 e os 24 anos a merecer uma atenção especial dos decisores políticos.

A taxa de desemprego dos jovens chineses atingiu um nível recorde de 21,3% em Junho, de acordo com dados oficiais.

Alguns associam o forte aumento das vendas de lotaria nos últimos meses às crescentes preocupações económicas dos jovens.

"Os jovens têm mais probabilidades de ganhar cinco milhões de yuan na lotaria do que ganhar cinco milhões com o trabalho", escreveu um utilizador no Weibo, uma das redes sociais mais populares na China.

O instituto de estatística do país deixou abruptamente de publicar as estatísticas do desemprego dos jovens em Agosto, afirmando que tinham sido suspensas enquanto os funcionários procuravam "optimizar" a sua metodologia de recolha de dados, o que provocou uma onda de críticas nas redes sociais.

Ao sentirem o impacto do aumento dos custos da habitação e do abrandamento da economia, os licenciados sem emprego têm vindo a abandonar as cidades que tradicionalmente constituíam um trampolim para a riqueza da classe média.

No início deste ano, as redes sociais chinesas foram inundadas com vídeos de licenciados sem emprego que visitavam templos para pedir ajuda aos deuses.

"Quanto pior for a economia, mais bilhetes de lotaria serão vendidos", escreveu outro comentador no Weibo.