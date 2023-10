Após aviso dos EUA, Sérvia diz que retirou algumas tropas da fronteira com o Kosovo

A Sérvia retirou algumas das suas tropas da fronteira com o Kosovo, afirma o presidente sérvio, Aleksander Vuvic. Este anúncio acontece depois de os Estados Unidos terem denunciado uma mobilização “sem precedentes” de tropas e blindados sérvios ao longo da fronteira com o Kosovo, pedindo a Belgrado uma retirada imediata da área.

Aleksander Vuvic afirmou que tinha ordenado a retirada de forças militares da Sérvia na área, porque qualquer acção militar e a sua escalada seriam contraproducentes paras as aspirações de Belgrado à União Europeia, refere num comunicado, citado pelo Financial Times. “Porque é que isto seria benéfico para Belgrado? Qual seria a ideia? Destruir a posição que estamos a construir há um ano? Destruir isto num dia? A Sérvia não quer a guerra”, afirma no documento.

Um membro do Governo do Kosovo confirmou uma retirada parcial de forças militares da Sérvia, mas assinalou que está presente uma “força ainda significativa na área”, refere, citado pelo jornal The Guardian.

Na última semana, Washington denunciou uma mobilização “sem precedentes” de tropas e blindados sérvios ao longo da fronteira com o Kosovo. “Os desenvolvimentos da última semana são muito desestabilizadores”, afirmou o porta-voz da Casa Branca para a Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby. O porta-voz informou que o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, tinha telefonado a Aleksander Vuvic, instando-o a “travar de imediato a escalada e a regressar ao diálogo”.

Aleksander Vuvic considera, no comunicado, que os avisos dos Estados Unidos são “exagerados”, uma vez que o número de forças sérvias tem vindo a diminuir no terreno. “No ano passado, tínhamos 14.000 homens perto da linha da fronteira administrativa, hoje temos 7500 e vamos reduzir para 4000”, afirmou.

A independência do Kosovo da Sérvia foi reconhecida por 101 dos 193 Estados-membros das Nações Unidas em 2008. Quase todos os países-membros da União Europeia a reconheceram. Contudo, a maioria dos kosovares de etnia sérvia não o fizeram, nem a Sérvia, que teve o apoio da Rússia.

Nos últimos dias, as tensões no Norte do Kosovo, em que os sérvios são a maioria, aumentaram devido a um confronto perto de um mosteiro que causou a morte a quatro pessoas, incluindo um agente da polícia do Kosovo.