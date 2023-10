O eterno retorno dos choques energéticos

A União Europeia tem imensos motivos para querer implementar, o mais depressa possível, as metas ambientais do Acordo de Paris de 2015.

1. Um ano após a invasão russa da Ucrânia e o choque energético deliberadamente provocado por esta, os preços do petróleo e do gás natural pareciam estar a voltar a valores normais. Essa descida gradual dos preços foi muito bem-vinda no Ocidente. Em particular na União Europeia, ajudou a reduzir a inflação e a aumentar o rendimento disponível dos consumidores. Para além disso, uma descida dos preços dos combustíveis fósseis converge com o objectivo do Ocidente de asfixiar, o mais possível, pela via das sanções económicas, a economia da Rússia.