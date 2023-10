A garrafeira onde o vinho é elevado ao altar da divindade

Estela é uma freguesia do concelho de Póvoa de Varzim com uma interessante particularidade para quem se interessa por assuntos antigos da história de Portugal. A Carta de Couto que, em 1140, a doa aos frades do Convento de S. Bento de Tibães é o primeiro documento oficial onde D. Afonso Henriques aparece intitulado como rei de Portugal.

Foi nesta terra de praias, muito turismo (incluindo um belo campo de golfe) e uma grande agricultura de legumes e outros mimos que, em Novembro de 2017, se estabeleceu a garrafeira DiVino.

Num edifício construído especialmente para o efeito, a garrafeira gerida por João Domingues disponibiliza mais de mil referências de bebidas, das quais cerca de 760 de vinhos tranquilos.

Os seus clientes são, em esmagadora maioria, consumidores locais, que para além da Póvoa, vêm de Esposende, Barcelos, Vila do Conde e outras terras em redor. Evidentemente que há também um mercado sazonal, os turistas, quer portugueses, quer estrangeiros, sobretudo no Verão.

João Domingues conta-nos que a região com maior procura é o Douro. Quanto a referências da região dos Vinhos Verdes, confessa que é um mercado igualmente sazonal, dado os consumidores procurarem vinhos mais leves e mais frescos no tempo quente, ainda que o seu consumo esteja claramente a crescer. “Noto que há, felizmente, bastantes produtores a fazerem os seus vinhos com muita qualidade, harmoniosos, sem gás, o que conquista, inclusivamente gente mais jovem”, aponta.

A garrafeira disponibiliza cerca de 60 referências de Vinhos Verdes, na sua esmagadora maioria brancos e rosés. Os tintos de vinhão ou de espadeiro estão em quantidades muito pequenas – procurados sobretudo, supõe-se, no tempo da lampreia, de Fevereiro a Abril.

Na DiVino as aguardentes portuguesas têm mais saída do que outras bebidas espirituosas e são principalmente compradas para oferta.

É curioso acrescentar que toda a família está ligada ao ramo do consumo alimentar: João na garrafeira, o seu irmão Tiago Domingues é responsável pela organização de eventos, sobretudo casamentos, numa propriedade em Barcelos (Quinta de Santo André), e os pais gerem um armazém de produtos hortícolas na Estela.

Garrafeira DiVino

Rua da Baldoia, 140, Estela (Póvoa de Varzim)

Tel.: 252616890

Web: facebook.com/divinogarrafeira

Das 10h30 às 13h00 e das 14h30 às 19h30

Encerra ao domingo e à segunda

A jóia da Coroa Miogo Espumante Rosé Espadeiro Reserva Extra Bruto 2011

Manuel da Costa Carvalho Lima e Filhos

Preço: ​16,50 euros Tem uma bolha fina e persistente, notas cativantes no aroma a framboesa e cereja, boa frescura na boca.

No Verão, com churrasco menos pesado, no Inverno com leitão assado.

Este artigo foi publicado no n.º 10 da revista Singular.