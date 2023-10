Numa Lisboa "vendida e gentrificada” pede-se uma casa para viver

Tambores, cânticos e palavras de ordem. Lisboa saiu à rua pelo direito à habitação e por justiça climática. Entre a Alameda e o Rossio, pediu-se uma casa para viver e um planeta para habitar. Apontou-se o dedo ao “desalojamento local”, confessou-se que “a renda dói”, exigiu-se uma “cidade para as pessoas” porque a “habitação é um direito” e, “sem ela, nada feito”.

O PÚBLICO conversou com manifestantes e não só. Ao lado da concentração na praça Dom Pedro IV, passeava Michael Behzad, de 73 anos. Vive a maior parte do tempo em Los Angeles e lamenta que as rendas em Lisboa sejam incomportáveis. Disse estar solidário com as pessoas que ali se manifestam. Assume que não está no mesmo barco e conta que comprou uma casa em Cascais há dias. Custou-lhe 2.5 milhões de euros. Garante que tem dinheiro para pagar impostos e sugere que Portugal lhe cobre “tantos quanto puder”.

Gabriela Garcês, tem 68 anos e saiu à rua, mesmo estando “aflita dos joelhos”. Sairá sempre que reconhecer razão às causas. “É um acto cívico, temos de participar para que as coisas melhorem.” Tem casa própria do outro lado do Tejo, mas sempre quis viver em Lisboa, um sonho que se tornou impossível de concretizar.

Em Lisboa, a manifestação partiu da Alameda pouco depois 15 horas. Chegados ao Rossio, ouviram-se intervenções das plataformas Casa para Viver e Their Time to Pay. Exigiram-se “soluções urgentes” para a crise da habitação e pela justiça climática. Para fechar a manifestação "Casa para Viver, Planeta para Habitar", seguiram-se três concertos de artistas que apoiam o movimento: Luta Livre, A Garota Não e Luca Argel.

Dezenas de milhares de pessoas saíram à rua em 24 pontos de encontro por todo o país, de Braga a Faro.